Erneut ist in Mannheim ein Fahrkarten-Kontrolleur der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) attackiert worden. Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr gerieten laut Polizei zwei Männer ohne Fahrschein mit dem RNV-Personal in Streit. Die Fahrgäste behaupteten, dass der Fahrkartenautomat an der Haltestelle „Alter Messplatz“ nicht funktionieren würde, woraufhin sie der Bahn verwiesen wurden. Letztlich fuhren die beiden Männer nicht mit der Bahn, verfolgten diese aber auf ihren E-Scootern bis zur nächsten Haltestelle. Dort schlugen sie laut Polizei einem der Kontrolleure unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer. Erst vor wenigen Tagen war eine Fahrkarten-Kontrolleurin geschubst worden, sodass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.