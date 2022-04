Ein Fahrgast hat laut Polizei am Donnerstag in der Linie 6 eine Straßenbahnfahrerin geschlagen. Um 21.40 Uhr hielt die Bahn an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-/Berliner Straße (Mitte). Die Fahrerin wollte aussteigen, um die Weichen zu stellen. Dabei bemerkte sie einen jungen Mann, der seine Beine auf dem Sitz abgelegt hatte. Als sie ihn aufgefordert habe, die Beine herunterzunehmen, sei er aggressiv geworden, aufgestanden und habe sie mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zeugen eilten hinzu, schafften es aber nicht, ihn aufzuhalten. Der Täter flüchtete. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Er trug dunkle Kleidung. Der Rettungsdienst versorgte die 46-jährige Straßenbahnführerin. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.