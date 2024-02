Ein Streit in einer Straßenbahn ist am Donnerstagnachmittag eskaliert, ein Fahrgast musste nach mehreren Schlägen ins Gesicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das 28 Jahre alte Opfer gegen 15.20 Uhr in der Linie 4 aus Mannheim kommend kurz hinter der Haltestelle Berliner Platz mit zwei zugestiegenen Jugendlichen in Streit geraten. Sie sollen den Älteren mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

An der Haltestelle Wittelsbachplatz stiegen der 28-Jährige und einer der Jugendlichen, ein 14-Jähriger, aus. Der Mann informierte dort die Polizei. Der Teenager wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. Angaben zu dem zweiten Täter machte er nicht.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.