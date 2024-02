Ein 55 Jahre alter Taxifahrer ist am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr von einem Fahrgast angegriffen worden. Laut Polizei ging die Fahrt von der Mannheimer Abendakademie in der Innenstadt in die Gartenstadt. Als der Fahrgast bezahlen sollte, griff dieser nach seinem Pfefferspray und sprühte es ins Gesicht des Taxifahrers. Dann rannte der Angreifer offenbar davon. Der 55-Jährige wurde durch die Attacke laut Polizei leicht verletzt und um sein Beförderungsgeld in Höhe von 18 Euro geprellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Leistungserschleichung. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 76254-0 entgegen. Der Mann wird so beschrieben: Anfang 20, 1,65 Meter groß, roter Jogginganzug und eine schwarze Jacke mit Pelz.