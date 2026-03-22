Das Thema beschäftigt Fahrgäste und Ortsbeirat schon lange: Wann bekommt die Bushaltestelle am Bahnhof Oggersheim endlich ein Dach? Die Begründungen der Stadt variieren.

Wer am Bahnhof in Oggersheim auf den Bus wartet, der tut das völlig der Witterung ausgesetzt. Denn ein Dach für die Sitzbank gibt es dort nicht. Das ist schon lange so. Mindestens seit März 2021 wird versucht, das zu ändern, sagt Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD). Denn sowohl Bürgern als auch den Mitgliedern des Ortsbeirats ist die Sache ein Dorn im Auge. Schließlich kann es durchaus vorkommen, dass man beim Umsteigen oder Warten einige Zeit im Regen stehen muss. Das heißt es damals in dem Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion.

Stelle unbesetzt, Geld zu knapp

Doch die Stadt tat die Bitten des Ortsbeirats ab. „Seinerzeit wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit von einem Fahrgastunterstand abgesehen, da die Busfrequenzen dort vergleichsweise niedrig sind und im Bereich des angrenzenden Bahnhofsgebäudes eine Möglichkeit besteht, sich witterungsgeschützt aufzuhalten“, hieß es damals in der Antwort der Stadtverwaltung aus dem Dezember 2021. Außerdem sei die Stelle des ÖPNV-Managers im Bereich Tiefbau unbesetzt, erst danach werde man die Rahmenbedingungen für einen Unterstand prüfen.

Anscheinend ist aber danach nichts passiert. Denn im Januar 2024 fragte die SPD-Ortsbeiratsfraktion erneut nach, wie es um einen möglichen Unterstand stehe. Sich teilweise auf Privatgelände und meterweit entfernt vom Haltepunkt aufzustellen, sei „schon sehr befremdlich“, hieß es. Die Antwort der Stadt kam dieses Mal früher, lautete aber wieder negativ. „Da die Errichtung eines Fahrgastunterstands vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage der Stadt nicht unabweisbar ist, kann eine Bearbeitung aktuell nicht erfolgen“, so die Antwort in der Stellungnahme der Stadt.

Stadt kann keine neuen Unterstände bauen

Aller guten Dinge sind drei, heißt es, also stellte die SPD-Fraktion Anfang März wieder eine Anfrage an die Stadtverwaltung. Abermals folgte die Absage der Stadt, mit einer neuen Begründung. Ein Fahrgastunterstand könne aktuell nicht gebaut werden, „da die Kontingente des Werbevertragspartners erschöpft sind“, so die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme. Fraktionsübergreifende Fassungslosigkeit herrschte daraufhin im Ortsbeirat. „Ich habe noch keine Haltestelle in Ludwigshafen gesehen, bei der man so lange auf einen Unterstand warten muss“, so Johannes Moeller (Grüne). Das Ganze sei „unglaublich“, dem stimmte der übrige Ortsbeirat zu.

Was hat es mit dem Werbepartner auf sich? Wie die Stadt auf Anfrage erklärte, ist das Werberecht der Stadt an ein Unternehmen vergeben, dazu gehört auch die Ausstattung des Stadtgebiets mit Fahrgastunterständen. „Derzeit ist das vertraglich vereinbarte Kontingent zur Errichtung von Fahrgastunterständen erschöpft“, so ein Sprecher der Stadt. Laut Stadtverwaltung entstehen der Stadt durch die Kooperation keine Kosten beim Bau von Unterständen. Das heißt aber auch, dass derzeit keine neuen Unterstände mehr gebaut werden. Allerfrühestens könne das 2028 passieren. „Es ist beabsichtigt, einen neuen Vertrag nach Laufzeitende des bisherigen Vertrags zu vergeben. Der bisherige Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027“, so die Stadt auf Anfrage. Mindestens noch zwei Jahre dürfte es also dauern, bis Oggersheims Busfahrer im Trockenen warten dürfen.