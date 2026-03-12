Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A61 auf Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen ist ein 63 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich dort gegen 14.25 Uhr ein Stau gebildet. Der Fahrer des VW Tiguan bemerkte das Stauende zu spät und prallte gegen das Heck eines Sattelzugs, den ein 43-Jähriger steuerte. Der Autofahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 70.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen der A61 war bis 17.45 Uhr gesperrt.