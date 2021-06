Zwei Fälle von Fahrerflucht meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen in Oggersheim. In einem davon konnte dank aufmerksamer Zeugen der mutmaßliche Verursacher ermittelt werden. Ein Mercedes-Fahrer beschädigte am Montag um 13 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße beim Parken das Auto einer 45-Jährigen und fuhr anschließend einfach davon. Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Wagens. Es dürfte sich laut Polizei um einen 85-Jährigen aus Bad Dürkheim handeln. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Für den zweiten Fall werden noch Zeugen gesucht. In der Friedrich-Bassemir-Straße beschädigte eine unbekannte Person zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 15 Uhr, mit dem eigenen Fahrzeug das Auto einer 25-Jährigen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.