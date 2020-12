Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen Unfall in der Burgundenstraße (West) beobachtet haben. Dort war ein 66-Jähriger zu Fuß unterwegs und schob sein beleuchtetes Fahrrad. Ihm kam eine unbekannte Person mit einem BMW entgegen. Das Auto stieß an den Fahrradlenker. Der Mann stürzte, wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, während der BMW einfach weiterfuhr. Hinweise an Telefon 0621/963-2222.