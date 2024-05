Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 15 und 17.30 Uhr einen Ford S-Max beschädigt, der auf dem Parkplatz des Hallenbads in der Erich-Reimann-Straße (Süd) abgestellt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3500 Euro zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Hinweise: Telefon 0621 963-2122.