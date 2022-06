Weil einem 48-Jährigen nach eigenen Angaben am Montag im Stadtteil Nord kurz vor 8 Uhr schwarz vor Augen wurde, verlor er die Kontrolle über sein Auto und streifte am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Er war in der Hemshof- in Richtung Dessauer Straße unterwegs. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.