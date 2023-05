Am späten Samstagabend gegen 23 Uhr hat ein Auto in Mannheim-Sandhofen nach einem Unfall Feuer gefangen. Verletzt wurde aber niemand. Laut Polizei verlor der 35-jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Das Auto des Unfallverursachers ging danach in Flammen auf, die durch das geistesgegenwärtige Eingreifen von Anwohnern noch vor dem Eintreffen der Polizei und Feuerwehr gelöscht werden konnten. Der 35-jährige Fahrer war laut Polizei alkoholisiert und hatte über zwei Promille. Er sieht einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.