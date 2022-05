Dank eines aufmerksamen Autofahrers konnte am Samstag gegen 16.30 Uhr ein flüchtiger Unfallverursacher rasch gestellt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein BMW-Fahrer auf dem Hohen Weg (Rheingönheim) ersten Erkenntnissen zufolge aus bisher ungeklärten Gründen in die Fahrspur des 58-jährigen Fahrers eines Honda Civic gezogen, der ihm entgegen gekommen war. Die Wagen berührten sich an den beiden linken Außenspiegeln. Der ausgescherte Fahrer setzte seinen Weg in Richtung Hauptstraße fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksam gewordener Zeuge, der vor dem BMW gefahren war, hatte das riskante Manöver allerdings im Rückspiegel beobachtet. Er folgte dem Flüchtigen, bis er dessen Spur an der Einmündung der Lagerhausstraße in den Kaiserwörthdamm verlor. Im Rahmen von Ermittlungen konnte der Mann, ein 40-Jähriger aus Ludwigshafen, aufgespürt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 750 Euro. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122.