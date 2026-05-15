Ein Autofahrer ist Zeugen am Donnerstag gegen 23.15 Uhr aufgefallen, weil er in Schlangenlinien die Brunckstraße ( Friesenheim) in Richtung Stadtmitte befuhr. Die Beamten fanden das Auto kurz darauf in der Sternstraße geparkt. Die Polizei traf den Fahrer, einen 21-Jährigen aus Ludwigshafen, an und kontrollierte ihn. Ein Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Der Mann gab an, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Beamten ließen Blutproben entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.