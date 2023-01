Die Polizei sucht nach einem BMW-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr an einer Ampelanlage von einem Mercedes-Fahrer attackiert wurde. Beobachtet wurde der Vorfall in der Casterfeldstraße von einer Frau aus ihrem Auto heraus. Rechts neben ihr stand der graue BMW, dahinter der Mercedes. Plötzlich sei der Mercedes-Fahrer ausgestiegen, habe die Fahrertür des BMW aufgerissen, dessen Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn verletzt. Der Täter fuhr im Anschluss weiter. Das Kennzeichen des BMW-Fahrers ist bislang unbekannt, ebenso wie seine Identität. Der Mercedes-Fahrer konnte ermittelt werden. Der BMW-Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 80 Jahre alt, weiß-graue Haare, faltig im Gesicht. Er trug eine hellgraue Jacke. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621 833970.