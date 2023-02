Am Sonntag, 12. Februar, wird die Fahrbahn an der Straße Am Hansenbusch (Pfingstweide) in Höhe des Gewerbegebiets Nachtweide instandgesetzt. In Fahrtrichtung B9 beginnen die Arbeiten bum 9 Uhr und werden voraussichtlich um 15 Uhr abgeschlossen sein. Der Abschnitt wird in dieser Zeit voll gesperrt, eine Ausfahrt aus dem Gebiet wird nicht möglich sein, von der Einfahrt wird daher abgeraten. Ortskundige sollten den Baustellenbereich möglichst meiden.