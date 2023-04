Großeinsatz in der Schwetzingerstadt in Mannheim: Am frühen Sonntagmorgen rückten gegen 2.30 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt sowie die Polizei zu einem Unfall im Bereich der Reichskanzler-Müller-Straße aus. Ein 18-jähriger Fahranfänger war mit seinem Mazda in den mittig gelegenen Grünstreifen geraten und kollidierte dort im Anschluss mit einer Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Pkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Es entstand Totalschaden. Der Laternenmast wurde erheblich beschädigt und musste gesichert werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Gesamtschaden: 40.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.