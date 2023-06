Einer Zivilstreife des zentralen Verkehrsdiensts Neustadt, die eine geeichte Videomessanlage im Wagen hatte, ist am Mittwochvormittag ein Volvo aufgefallen, der auf der A650 mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Messung ergab den Beamten zufolge 167 km/h, erlaubt waren 90. Auch nach Abzug der Messtoleranz habe noch eine Überschreitung um satte 68 km/h zu Buche gestanden. Den Fahrer aus Worms erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von mindestens 1200 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg. Da der 25-Jährige laut Polizei erst seit 2022 im Besitz seiner Fahrerlaubnis ist und sich damit noch in der Probezeit befindet, sei zudem eine Nachschulung angeordnet worden.