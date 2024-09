Eine Polizeistreife hat am frühen Samstagmorgen in Mannheim-Neckarstadt einen 28-jährigen Autofahrer gestoppt, weil er auffällig gefahren sei, so die Polizei. Demnach bremste der Mann auf der Mittelstraße mehrfach abrupt, legte den Rückwärtsgang ein und setzte seine Fahrt dann wieder fort.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem zeigten sich Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und wies THC und Kokain nach. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin stellte die Polizei fest, dass das Auto keinen aktuellen Versicherungsschutz hatte. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und weiterer Vergehen verantworten. Da auch die Besitzverhältnisse des Autos unklar waren, hat die Polizei Mannheim-Neckarstadt die Ermittlungen aufgenommen.