Auch in diesem Jahr wird Ludwigshafen wieder „Flagge zeigen“ gegen Gewalt an Frauen. Am Rathaus und an anderen Plätzen in der Stadt werden ab Mittwoch, 25. November, für einige Tage die blauen Fahnen von Terre Des Femmes, das Banner zur Kampagne „Orange the World“ von UN Women und die Fahne des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) wehen.

Der Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen, der Rat für Kriminalitätsverhütung und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt setzen damit nach Angaben der Verwaltung ein deutlich sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Sie werden von vielen weiteren Akteuren unterstützt. Der Aktionstag soll an die Schwestern Mirabal aus der Dominikanischen Republik erinnern, die am 25. November 1960 durch das Trujillo-Regime ermordet wurden. Der Tod der Schwestern sei beispielhaft für die sexuelle, politische, kulturelle und ökonomische Gewalt gegen Frauen.

Da der Internationale Frauentreff der Stadt nicht die Gegebenheiten hat, eine Fahne zu hissen, aber trotzdem bei der Aktion mitmachen möchte, wurde in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle und dem Frauenhaus eine andere Möglichkeit gewählt, um die Botschaft in die Gesellschaft zu tragen: Alltagsmasken. Masken bieten die sonst seltene Gelegenheit, eine Botschaft sogar im Gesicht zu tragen, meint die Verwaltung.

Kostenlose Masken

Wer eine schwarze Maske mit orangefarbigem Aufdruck „Nein! zu Gewalt an Frauen“ kostenlos bekommen möchte, kann sich an die Gleichstellungsstelle unter Telefon 0621/504-3087 oder an den Internationalen Frauentreff unter 0621/504-2576 wenden. Der Internationale Frauentreff und die Gleichstellungsstelle geben diese Masken aus, solange der Vorrat reicht.

Trotz der Corona-Einschränkungen ist das Frauenhaus weiterhin für Frauen da, die von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch erreichbar unter 0621/521969 und können auch weiterhin Beratung, Schutz und Hilfe anbieten.

Auch an der UN-Women-Kampagne gegen Gewalt an Frauen, „Orange the world“, für die sich der Zonta Club in Ludwigshafen einsetzt, beteiligen sich städtische Einrichtungen: das Sozialdezernat im Stadthaus Nord, die Volkshochschule, das Ernst-Bloch-Zentrum, das Kulturzentrum das Haus und weitere Institutionen.