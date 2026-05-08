Beim Fahndungs- und Sicherheitstag am Mittwoch, 6. Mai, hat die Polizei in der Vorderpfalz 241 Personen und 172 Fahrzeuge kontrolliert. Wie sie mitteilt, wurden dabei 28 Haftbefehle vollstreckt und drei Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst.

Der Aktionstag, der länderübergreifend zur Bekämpfung von Straftaten durchgeführt wird, umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen. Insgesamt waren laut Mitteilung rund 100 Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bei den Maßnahmen unterwegs.

Neben Rheinland-Pfalz beteiligten sich auch Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und das Saarland sowie die Bundespolizei und der Zoll an dem Fahndungstag.