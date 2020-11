Die Polizei fahndet nach einem Lkw-Fahrer. Der Mann ist am Donnerstag gegen 11.18 Uhr als Geisterfahrer auf der L 523 unterwegs gewesen und hat dabei mehrere Autofahrer gefährdet. Es handelt sich um einen weißen Lkw: eine Sattelzugmaschine mit Wechselbrücke, die mit einem dunkelroten Container beladen war. Mehrere Autos und eine Zivilstreife der Polizei, die auf der L 523 in Richtung Ludwigshafen unterwegs waren, mussten dem Falschfahrer im letzten Moment auf dem rechten Fahrstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei betont: „Nur aufgrund glücklicher Umstände kam es zu keinem Unfall!“ Der Lkw-Fahrer bemerkte offenbar seinen Fehler und verließ die L 523 an der Ausfahrt Oppau/BASF Tor 15. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Die Suche dauert an. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.