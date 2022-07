Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus steht am 30./31. August im Fokus einer Fachtagung im Heinrich-Pesch-Haus. Dazu laden der Gastgeber, das Zentrum für Ignatianische Pädagogik und die Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB) in die Frankenthaler Straße 229 ein. Und zwar Fachkräfte der politischen Bildung, der Sozial- und Jugendarbeit sowie alle Interessierten.

In der Mitte der Gesellschaft angekommen

Wie rechtsextreme und rassistische Ideologien das gesellschaftliches Miteinander beeinflussen, haben laut einer Ankündigung nicht zuletzt Verschwörungsmythen und antisemitische Stereotype während der Corona-Pandemie erschreckend in Erinnerung gerufen. Rechtsextreme Einstellungen gebe es nicht (mehr) nur an den Rändern der Gesellschaft, sondern auch in deren Mitte. Sie stellten dadurch eine besondere Gefahr für die Demokratie und eine Herausforderung für die politische Bildung und Jugendsozialarbeit dar.

Daraus werden Fragen abgeleitet: Etwa: Sind junge Menschen besonders gefährdet, sich rechtsextremen Gruppierungen anzuschließen oder ihnen im Netz zu folgen? Welche Erfahrungen machen Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit? Zum Beispiel in der Schule oder in der Migrationsarbeit. Und wie können sie mit Bildung oder auch konkreten Angeboten der sozialen Integration junge Menschen nachhaltig stärken?

Diese und andere Fragen werden in Vorträgen und Workshops behandelt und diskutiert.

Anmeldung bis einschließlich 14. August im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Kosten für Tagung, Fahrt und Übernachtung trägt die AKSB.