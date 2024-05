Wie man mit Weiterbildung und Qualifizierung verborgene Potenziale in der Belegschaft hebt, zeigt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz mit Hauptsitz in Ludwigshafen bei ihrem „Praxisforum Fachkräfte“. Es findet am Mittwoch, 15. Mai, 15 bis 18 Uhr, im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Inspirierende Impulse wird laut IHK der Keynote-Sprecher Stefan Dietz geben. Er ist Unternehmer, Autor, Arbeitswelt-Gestalter und Vordenker rund um die Themen New Work und Fachkräftegewinnung. Durch die Veranstaltung auf dem Betzenberg führt den Verantwortlichen zufolge Arnim Töpel, Pfälzer Kabarettist und Musiker. Zuvor bestehe die Möglichkeit einer Stadionführung. Die Teilnahme am Praxisforum ist für IHK-Mitglieder kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich, und zwar per E-Mail an monika.lorenz@pfalz.ihk24.de oder unter der Telefonnummer 0621 5904-1811.