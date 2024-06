Ab sofort bietet die Tourist-Information eine Sonderaktion zum verbilligten Verkauf ihrer Ansichtskarten an. Für Sammler, aber auch „Friends & Fans“ der Stadt am Rhein werden acht Karten zum Preis von fünf nach Wahl angeboten. Wer alle 17 aktuell noch vorhandenen Motive erwirbt, erhält diese zum Preis von zehn Euro. Die Aktion läuft bis Ende Juli. Die Kartenmotive stammen allesamt von Teilnehmern der seit vielen Jahren allmonatlich veröffentlichen Fotogalerien auf der Facebook-Seite „ Ludwigshafen.Stadtmarketing“. Die Karten widmen sich jeweils meist in mehreren Aufnahmen einem gemeinsamen Objekt oder Thema, wie etwa den Ludwigshafener Seen, dem Pfalzbau oder imposanten Kirchengebäuden. Der reguläre Verkaufspreis der einzelnen Karte beträgt einen Euro. Erhältlich ist dieses Angebot ausschließlich bei der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1.