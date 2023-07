Überwiegend an Wochenenden in den Ferien lädt die RHEINPFALZ wieder zu besonderen Aktionen ein. Fünf Angebote haben wir für unsere Leser geplant. Hier eine Übersicht zum Vormerken.

Tour 1: Baustellenrundgang am Ludwigshafener Klinikum, Samstag, 29. Juli, ab 11 Uhr.

Der Tourauftakt führt zwei Achter-Gruppen zu einem der größten Arbeitgeber der Stadt. 3500 Menschen sind im städtischen Klinikum in der Bremserstraße beschäftigt. In der Hohenzollernstraße um die Ecke entsteht gerade ein Neubau für 88 Millionen Euro. Täglich 100 Handwerker sind dort zu Gange, um das „Haus D“ bis Mitte 2024 schlüsselfertig zu übergeben – rechtzeitig zum Abschied von Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther, der das 1000-Betten-Haus nach zehn Jahren in den Ruhestand verlässt. 90.000 Kubikmeter Raum werden vor Ort umbaut, 580 Kilometer Elektrokabel verlegt. Eine in jeder Hinsicht imposante Baustelle.

100 Arbeiter sind täglich auf der Baustelle für das neue »Haus D« am Klinikum zu Gange. Foto: ier

Tour 2: Joggen durchs Maudacher Bruch, Samstag, 5. August. Start ist um 10 Uhr.

Bei dieser Tour machen wir unseren Lesern Beine. Redaktionsmitglieder der „Ludwigshafener Rundschau“, werden mit ihnen durchs Maudacher Bruch joggen. In den Vorjahren hat sich ein fester Stamm von Läufern gebildet. Neue Teilnehmer sind nach der coronabedingten Zwangspause gerne willkommen. Die Tourenlänge beträgt rund zehn Kilometer. Auch wenn das Lauftempo eher gemächlich und plauderfreundlich ist, sollten nur Leserinnen und Leser teilnehmen, die in der Lage sind, diese Distanz ohne Probleme in knapp einer Stunde zu bewältigen.

Ziel der Läufer ist das Maudacher Bruch. Archivfoto: KUNZ

Tour 3: Führung durch den Weinkeller der BASF am Samstag, 12. August, ab 11 Uhr.

Die BASF-Weinkellerei in der Anilinstraße ist immer einen Abstecher wert. Rund 700.000 Flaschen werden dort jährlich umgesetzt, Tropfen zwischen fünf und 1200 Euro lagern im Keller, der einen besonderen Raum besitzt, wo Flaschen stehen, die von Promis signiert worden sind: Politiker, Entertainer oder Sportler. Eine geführte Tour bietet maximal 20 Teilnehmern auch hier ungewöhnliche Einblicke.

Edle Tropfen in der BASF-Weinkellerei. Archivfoto: KUNZ

Tour 4: Besuch der Heinrich-Pesch-Siedlung, Samstag, 19. August. Treffpunkt für die einstündige Führung: 16 Uhr im Foyer des Heinrich-Pesch-Hauses (Frankenthaler Straße 229).

Projektsteurer Michael Böhmer wird maximal 30 Leser über das Areal zwischen West und Oggersheim führen, wo rund 800 Wohneinheiten für rund 2000 Personen entstehen sollen. In drei Jahren sollen die ersten Bewohner in die Siedlung auf dem ehemaligen Ackergelände einziehen. Die Erschließung des 15 Hektar großen Baugebiets ist fast abgeschlossen.

Hier entsteht die Heinrich-Pesch-Siedlung. Foto: HPH

Tour 5: Ortstermin im Briefzentrum, Mittwochabend, 23. August. Start ist um 18 Uhr.

Im Post-Briefzentrum in der Ernst-Boehe-Straße gegenüber der Blies sind in den vergangenen 25 Jahren rund acht Milliarden Briefsendungen gestempelt, codiert und sortiert worden. Es öffnet für 20 Leser seine Türen. Die neueste Errungenschaft ist der „Multiformatsorter“ für Briefe. Diese Investition ist ein wesentlicher Teil der strategischen Neuausrichtung.

Im Briefzentrum geht täglich die Post ab. Archivfoto: KUNZ

Anmeldung

Jede Tour wird im Vorfeld noch mal gesondert angekündigt. Dann kann man sich auch anmelden. Die Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.