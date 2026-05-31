Mit Hund im Wohnmobil verreisen: Eine neue Mietstation in Ludwigshafen macht genau das möglich.

Um in der warmen Jahreszeit die Schönheit der Pfalz und die touristischen Anziehungspunkte an der Deutschen Weinstraße zu erleben, finden viele Menschen eine Reise im Wohnmobil ideal. Doch für Familien mit Hund ist die Anmietung oft schwierig. Um dies einfacher und die Reise komfortabler zu machen, bietet nun in Ludwigshafen die Mietstation „Waumobil“ speziell ausgestattete Camper für die Mitnahme von Vierbeinern an.

Die Box für die Hunde. Foto: Gerhard Bühler

Mit einem Wohnmobil auf Urlaubsreise zu gehen und etappenweise fremde Regionen zu erkunden, ist für viele Menschen ein lang gehegter Traum. Wer allerdings einen Hund besitzt und diesen mitnehmen will, macht häufig die Erfahrung, dass das Mieten eines Wohnmobils mit Hund gar nicht so einfach ist. Viele kommerzielle Anbieter machen hier keine Angebote. Gründe sind wohl die Angst vor Beschädigungen, der zusätzliche Reinigungsaufwand oder der Umstand, dass manche Wohnmobilmieter ohne eigenen Hund kein Fahrzeug übernehmen möchten, in dem zuvor ein Vierbeiner unterwegs war.

„Das passt zu uns“

„Als Besitzer von meist zwei Hunden hatten wir immer wieder Probleme bei der Fahrzeuganfrage, da Wohnmobilvermietungen oft nicht sehr erfreut über die Mitnahme von Hunden waren. Doch unsere Vierbeiner sind Familienmitglieder und sollten natürlich auch im Urlaub dabei sein können“, sagt Gabriele Sammer, Leiterin der neuen Waumobil-Mietstation.

Wie ihr Ehemann Ralf Sammer erzählt, sei er vor einiger Zeit auf das Unternehmen „Waumobil“ aufmerksam geworden, das mithilfe von Lizenzpartnern deutschlandweit rund 30 Wohnmobil-Mietstationen betreibt. „Wir haben gesagt, das passt zu uns. Und im Rhein-Neckar-Raum gab es Waumobil noch nicht“, nennen beide den Ausgangspunkt der Geschichte.

Die eigene Zugangstür im Laderraum. Foto: Gerhard Bühler

Seit April hat das Paar auf dem eigenen Firmengelände in Ludwigshafen-Nachtweide mit den Vorbereitungen für die Wohnmobil-Station begonnen. „Ab 1. Juni geht es jetzt offiziell mit den Vermietungen los“, kündigt der 60-Jährige an. Im Hof des Firmenareals im Gewerbegebiet stehen bereits zwei komplett ausgebaute und speziell für Hunde ausgestattete Wohnmobile, die jederzeit besichtigt werden können.

Handbrause zum Säubern

Es gebe auf dem Markt zwar Wohnmobile für die Reise mit Hunden zu mieten, räumt Gabriele Sammer ein. „Es ist aber ein Unterschied, ob etwas nur toleriert wird oder ob man willkommen ist“, betont die 55-Jährige.

„Der Unterschied zu normalen Wohnmobilen liegt im hundegerechten Ausbau“, sagt Ehemann Ralf und verweist auf den Laderaum im Heck des Mobils. Wo sonst lediglich Stauraum vorhanden ist, befindet sich eine großzügige und bequeme Box für den Hund. Eine Tür an der Seite des Fahrzeugs mit Rampe ermöglicht dem Hund beim stehenden Wohnmobil den freien Zugang. Ein zweiter Zugang von der Box führt ins Fahrzeuginnere, kann bei Bedarf jedoch mit einem Gitter verschlossen werden.

An der anderen Seite des Hecks befindet sich neben der Hundebox eine Handbrause, mit der sich der Vierbeiner bei schlechtem Wetter bequem säubern lässt. In der Box sei der Hund auch während der Fahrt sicher untergebracht, betont der 60-Jährige.

„Nach jeder Vermietung wird das Innere des Mobils von uns mit einem Spezialgerät und 170 Grad heißem Wasserdampf gereinigt – ganz ohne Chemie“, informiert Gabriele Sammer. Es bleibe danach kein Geruch, keine „Erinnerung“ an einen Hund zurück.

Schon die erste Buchung

Natürlich sei für die spezielle Hundeausstattung ein kleiner Aufpreis notwendig. Mit 130 bis 140 Euro pro Tag in der Hauptsaison koste einer ihrer Camper aber nur wenig mehr als ein normales Wohnmobil, fügt Ralf Sammer hinzu. Dafür werde eine komplette Ausstattung geboten.

Beide mietbaren Wohnmobile verfügen über vier Schlafplätze, eine eingebaute Küche, eine Badkabine, Tisch und Sitzgelegenheiten. Zudem besitzen sie eine ausfahrbare Markise und sind zusätzlich mit Campingmobiliar, Tisch, Sesseln sowie einem Gasgrill ausgestattet.

„Für den Start der Vermietungen ist alles vorbereitet. Wir haben schon eine erste Buchung“, freut sich das Unternehmerpaar auf den Beginn der Sommersaison. Bisher habe es bereits einige Anfragen gegeben, das Informationsbedürfnis sei groß.

Im Netz

Mehr Informationen gibt es unterwaumobil.eu/mietstation/ludwigshafen.