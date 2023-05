Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr vor der Polizei geflüchtet. Er sollte auf der B38 in Mannheim-Käfertal kontrolliert werden. Den Anweisungen der Beamten sei der Mann aber nicht nachgekommen, hieß es. Er beschleunigte laut Polizei seine Maschine und raste in Richtung A659 davon. Die Beamten holten den Mann schließlich an der Anschlussstelle Viernheim-Ost ein. Dort verließ der 27-Jährige die Autobahn in Richtung Viernheim. In einem Industriegebiet stürzte er den weiteren Angaben zufolge. Laut Polizei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, einen gültigen Führerschein hatte er nicht. Sein Motorrad war weder zugelassen, noch versichert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es während des Manövers nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/94400 oder persönlich entgegen.