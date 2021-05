Fabio Fleischer (23) ist Abwehrspieler beim Fußball-Bezirksligisten Ludwigshafener SC. Der Anlagenmechaniker begann beim FC Arminia Ludwigshafen mit dem Fußballspielen und verbrachte dort die gesamte Jugendzeit. Danach spielt er bei Arminia II und zählte in Testspielen zum Kader der ersten Garnitur. Fleischer, der innen wie außen verteidigen kann, wechselte erst zum ESV Ludwigshafen und spielt seit zwei Jahren für den LSC.

Herr Fleischer, der LSC stand zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung der Saison auf Rang drei. Ist das okay oder habt ihr euch mehr ausgerechnet?

Unser Ziel war, oben mitzuspielen, Kontakt zu den Spitzenteams zu haben. Der Aufstieg ist keine Pflicht. Wir hatten Anlaufschwierigkeiten, mussten die neuen Spieler integrieren und als Mannschaft erst einmal zusammenwachsen. Das alles geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert seine Zeit. Wichtig ist, dass zwischen Mannschaft, Trainerteam und Spielausschuss kein Blatt passt. Wir verstehen uns gut. Das ist die wichtigste Grundlage, um auch in der nächsten Saison Erfolg zu haben.

Sie können in der Viererkette sowohl zentral, als auch auf den Außenpositionen spielen. Welche Rolle in der Defensive liegt Ihnen mehr?

Ich bin zwar gelernter Innenverteidiger, aber mittlerweile macht mir das Spielen auf der rechten Außenbahn etwas mehr Spaß. Lange Läufe machen, Tempo aufnehmen, offensiv Impulse setzen, das sind Punkte, die mir liegen. Außerdem klappt das Zusammenspiel mit meinem Vordermann Nicola Maillet prima, den ich aus unserer gemeinsamen Zeit beim ESV gut kenne. Ich habe einen Anteil daran, dass er und Dominik Strohmeier, der auch vom ESV kam, jetzt bei uns spielen. Arbeiten muss ich an meiner Torgefährlichkeit. Bei Standards suche ich im gegnerischen Strafraum die ideale Position, und ich muss mein Timing beim Kopfball verbessern.

Steffen Lang ist Ihr Trainer, aber auch Ihr Schwager. Ist diese Konstellation, die auch brisant sein kann, eher ein Vorteil oder ein Nachteil für Sie?

(Überlegt) Es ist eher ein Vorteil für mich, weil ich Steffen immer ansprechen und mit ihm Dinge bereden kann. Quasi auf dem kleinen Dienstweg. Die Mannschaft akzeptiert das, da ist keiner sauer. Zudem kann ich auch mit dem zweiten Trainer Sören Breininger oder Kapitän Bernd Fröhlich wichtige Punkte besprechen. Ich will nicht bevorzugt werden, und Steffen würde so etwas nie machen. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass es für mich keine Extrawurst gibt. Wenn ich schlechte Leistungen bringe, spiele ich nicht – das ist eine klare Ansage.