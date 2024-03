Um Mannheim sauber zu halten, setzt die Stadt wieder auf die Unterstützung der Bürger. Motivationshilfe soll der Wettbewerb „Cleanup-Challenge“ sein. Der Auftakt findet in einem stadtweiten Format statt: mit der Reinigungswoche „Putz’ deine Stadt raus!“. „Wir sind uns bewusst, was für einen Stellenwert das Thema Sauberkeit in unserer Stadt hat. Daher freue ich mich sehr, dass wir die Reinigungswoche als weiteren Bestandteil unserer Sauberkeitsoffensive nun wieder aufnehmen. Mit vielen weiteren Aktionen und Maßnahmen wollen wir Mannheim sauberer machen“, so Erste Bürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne). Dazu zählten das Aufstocken von Personal und häufigeres Reinigen. Die Bürger sind auch nach dem dreitägigen Auftakt dazu aufgerufen, Reinigungsaktionen anzumelden und so ihren Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten. In Mannheim gibt es immer wieder Probleme mit wildem Sperrmüll, weggeworfenen Zigarettenkippen oder Hundekot.