„Lachen macht gesund und entspannt“, heißt es im Flyer der Lachyoga-Gruppe aus Altrip. Lachen auf Kommando, geht das? Und was bewirkt es? Ein Selbstversuch.

Zum Lachen ist mir gar nicht zumute, als ich mich an einem Dienstag der Lachyoga-Gruppe anschließe. Ich habe nämlich vor wenigen Tagen ein geliebtes Tier verloren. Ob das dann bei mir überhaupt funktioniert? Ich lasse mich einfach mal darauf ein. Zum Glück macht man es mir leicht: Alle umarmen sich zur Begrüßung, als würden sie sich schon ewig kennen. Dabei besteht die Gruppe erst seit einem Jahr.

„Sonja und ich kannten uns aus der politischen Arbeit“, erzählt Krankengymnastin Irene Bergmann, „und als ich mal vom Lachyoga hörte, sprach ich Sonja darauf an, ob wir das nicht selbst im Ort anbieten könnten.“ Sonja Birkenmayer ist Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin sowie seit über 20 Jahren praktizierende Yoga-Lehrerin. Daher gibt es zu Beginn des Treffens immer eine kleine Aufwärmübung, bei der die Wirbelsäule bewegt wird.

Zwei, die sich mögen und einander ergänzen: Irene Bergmann (links) und Sonja Birkenmayer leiten gemeinsam das Lachyoga in Altrip. Foto: Kathrin Hentzschel

„Ho-ho-ho“ und „ha-ha-ha“

Und dann geht es los: Zu „ho-ho-ho“ laufen wir alle durcheinander, klatschen in die Hände und geben uns der Reihe nach zu „ha-ha-ha“ ein High Five. Und weil gerade die Sonne so schön im Garten des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses lacht, reiben wir uns mit „Lach-Sonnencreme“ ein. Das heißt: Wir tun so und lachen dabei. Das fällt in der Gruppe tatsächlich nicht schwer, denn Lachen ist eine höchst ansteckende Angelegenheit.

„Als ich 2013 eine Gehirnblutung erlitten habe, wurde Yoga noch mehr zu einem Lebenselixier, das mir körperlich und mental hilft, auch schwere Situationen zu bewältigen und den Lebensmut nicht zu verlieren“, berichtet Birkenmayer. Und Bergmann ergänzt: „Gerade in dieser Zeit, in der uns die Weltpolitik verzweifeln lässt, ist es besonders wichtig, die Lebensfreude zu stärken.“

Mit Witzen schneller gesund

Lachen kann das: Es stimuliert die Zirbeldrüse und sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen. „Wir lachen also nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, weil wir lachen“, erklärt Birkenmayer. Lachen ist im Grunde eine tiefe Atemübung mit dem Zwerchfell. Sie flutet den Körper mit Sauerstoff. Und durch die Verbindung des Zwerchfells mit dem parasympathischen Nervensystem sorgt sie für Entspannung.

Dass Lachen sogar eine heilende Wirkung besitzt, stellte 1995 der indische Arzt Madan Kataria fest, dessen Patienten schneller gesundeten, wenn er ihnen Witze erzählte. Irgendwann gingen ihm die Witze aus – und er entwickelte zusammen mit seiner Frau ein Lachprogramm, das aus Bewegungsspielen, yogischer Atemarbeit und Meditation besteht und weltweit angewendet wird.

Einmal unter die „Lachdusche“

In Altrip geht es jetzt unter die „Lachdusche“, bei der wir uns gegenseitig pantomimisch abbrausen. „Wir nehmen das auch in den Alltag mit“, verrät Teilnehmerin Marion. „Wenn ich zum Beispiel auf der Fähre im Auto sitze, dann schaue ich gerne in die anderen Autos rein. Und wenn ich dann griesgrämige Gesichter sehe, lache ich sie einfach mal an. Oft funktioniert es, und ich bekomme ein Lächeln zurück.“

Ja, es macht definitiv Spaß in dieser gut gelaunten Gruppe. So erging es auch der 84-jährigen Chris: „Als ich im Gemeindeblatt gelesen hatte, dass Lachyoga angeboten wird, bin ich sehr neugierig geworden. Wie schafft man das – zu lachen ohne Grund? Das Eis war schnell gebrochen“, erzählt sie. „Wir machten pantomimische Übungen und steckten uns gegenseitig mit unserem Lachen an. Ich habe mich in der Gruppe sofort sehr wohlgefühlt und freue mich jeden Dienstag darauf, alle wiederzusehen. Es ist eine halbe Stunde, in der ich alles vergesse, mich froh und befreit fühle.“

Das kann ich nur bestätigen: Selten habe ich mich auf Anhieb in einer Gruppe so aufgehoben gefühlt. Unser Treffen schließt mit einer Lachmeditation. Das Sechs-Uhr-Läuten ruft noch einmal Heiterkeit hervor: „Lachen, bis die Glocken läuten!“ Ich bin zwar am Ende meiner Lachkapazitäten, dafür aber wohlig entspannt – und erlaube mir, mich auf dem Stuhl zu räkeln und zu gähnen. Dabei behalte ich die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht.

Termin

Lachyoga jeden Dienstag (außer in den Ferien) von 17.30 bis circa 18 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Ludwigstraße 13, Altrip. Es ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Kontakt per E-Mail an sonja@posteo.de oder unter Telefon 0176 21877981.

