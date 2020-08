Selbstverständlich geben wir auch in Corona-Zeiten an diesem Wochentag und an dieser Stelle Kulturtipps. Wenn aber eine coronabedingte Dürreperiode auch noch in die terminarme Sommerferienzeit fällt, dann fallen selbstverständlich auch die Tipps recht dünn aus. Alle fiebern deshalb dem Zeitpunkt entgegen, wenn endlich ein Impfstoff entwickelt und wieder „Normalität“ eingekehrt sein wird. In welche mehr oder weniger nahe oder entfernte Zukunft die Veranstalter Konzerte und sonstige Spektakel verschieben, daran lässt sich vielleicht ihr Vertrauen in die Zukunft ablesen. Aber auch schon in „normalen“ Vor-Corona-Zeiten war eine immer längere Planungs-, Ankündigungs- und Vorlaufzeit zu bemerken. Anhand des Vorverkaufs lässt sich nämlich abschätzen, wie viele Besucher kommen werden. Hier also zwei Hinweise für Langzeitplaner unter den Zuschauern und Zuhörern.

Maite Kelly ohne Liebe

Die Sängerin Maite Kelly hätte auf ihrer „Liebe lohnt sich“-Tour eigentlich im September und Oktober durch deutsche Städte ziehen sollen. Jetzt tritt sie am 29. Januar 2022 in der SAP Arena auf. Bereits erstandene Karten sind selbstverständlich weiterhin gültig. Aber ihre Tour – auch wenn Liebe sich auszahlt, ewig währt oder zumindest haltbarer als Marmor, Stein und Eisen ist – hat einen neuen Namen. Sie heißt jetzt weniger herzlich und sehr sachlich: „Die Tour zum neuen Album“.

Badesalz sind Kaksi Dudes

Nicht so lange müssen Badesalz-Fans auf ihre Lieblinge warten. Das hessische Comedy-Duo hätte eigentlich am 25. und 26. September im Capitol in Mannheim auftreten sollen. Jetzt kommt es mit seinem Programm „Kaksi Dudes“ (finnisch für „Zwei Kumpels“) erst am 11. und 12. Juni 2021 in das Mannheimer Veranstaltungshaus. „Schräg, witzig und natürlich hessisch“, kündigt der Veranstalter an.

Die Kolumne

