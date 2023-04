Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Guitar Summit in Mannheim war auf dem Weg, die größte Messe der Welt für Gitarren und Zubehör zu werden. 8000 Besucher waren im vergangenen Jahr in den Mannheimer Rosengarten gekommen, um über 500 Marken und Hersteller zu erleben, Instrumente und Geräte in die Hand zu nehmen. Wegen der Pandemie haben die Veranstalter nun einen kostenlosen virtuellen Guitar Summit organisiert, der am Wochenende stattfindet.

„Wir waren uns einig: Der Guitar Summit darf an seiner Einzigartigkeit (...) nichts verlieren. Zugleich hat die Gesundheit der Community oberste Priorität“, schreiben die