Anlässlich der Girls’ und Boys’ Days am 25. April bietet die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag jungen Menschen einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik. „Ich lade Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse ein, den Tag im Landtag zu verbringen“, sagt die Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Die Teilnehmer erwarte ein Programm mit Führungen, Gesprächen mit Abgeordneten und Mitarbeitern sowie ein gemeinsames Mittagessen. „Es war nie wichtiger, junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, ihre Stimme zu hören und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden – ganz nach dem diesjährigen Motto ,Jetzt kommst du’“, betont Schneid. Bis spätestens 1. April können sich Interessenten für die begrenzten Plätze melden: per E-Mail an info@marion-schneid.de oder telefonisch unter 0621 591515.