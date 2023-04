Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungewöhnliche Klänge waren auf der Sommerbühne in Mannheim in der Reihe „Sitzt, wackelt und hat Luft“ zu hören. Laventure, ein noch junges Duo aus Straßburg, das aus den Multiinstrumentalisten Ingrid Laventure und Boris Lödel besteht, hat bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt ausschließlich Eigenkompositionen gespielt.

Laventure gibt es erst seit Januar. In den sozialen Medien ist über die beiden noch nicht viel zu finden. „Nothing is real it is all about your imagination“: