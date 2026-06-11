Der traditionelle „Purelei“ Mannheimer Frauenlauf steigt am 23. Juli in der Innenstadt. Neben dem sportlichen Anreiz bieten die Veranstalter auch ein Unterhaltungsprogramm an.

Mannheim bereitet sich auf das nächste Sportereignis vor: Für Donnerstag, 23. Juli, lädt der TSV Mannheim von 1846 erneut zum „Purelei“ Mannheimer Frauenlauf ein. Teilnehmerinnen aus Mannheim und der gesamten Rhein-Neckar-Region werden erwartet, wenn sich die Oststadt und der Luisenpark in eine Kulisse für den Straßenlauf verwandeln. Der Frauenlauf hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im Mannheimer Veranstaltungskalender etabliert – als sportliches Gemeinschaftserlebnis und als soziales Projekt für die Region.

Ob ambitionierte Läuferin, Freizeitjoggerin oder Walkerin: Beim Mannheimer Frauenlauf zählt nicht die Bestzeit, sondern das gemeinsame Erlebnis. Die etwa sechs Kilometer lange Strecke führt entlang des Neckars und durch den Luisenpark. Auch der soziale Gedanke spielt eine zentrale Rolle: Für jeden gelaufenen Kilometer geht ein Euro an die Bülent Ceylan Stiftung für Kinder. Im vergangenen Jahr kamen dank der Teilnehmerinnen insgesamt 10.000 Euro zusammen.

Weltmeisterin als Begleiterin

Als Botschafterin begleitet in diesem Jahr die Duathlon-Weltmeisterin Merle Brunée vom TSV Soprema Team den Mannheimer Frauenlauf.

Der Mannheimer Frauenlauf versteht sich dabei als Laufevent mit Partycharakter. Neben dem Lauf erwartet die Teilnehmerinnen ein abwechslungsreiches Programm mit einer Bühne, einem Kreativ-Wettbewerb für Outfits, Siegerehrungen für Einzelstarterinnen, Teams und Familien, Zielverpflegung im Eventbereich und einer After-Run-Party.

Laut Veranstalter ist die Nachfrage hoch. Bereits im vergangenen Jahr war das Starterfeld frühzeitig ausgebucht. Interessierte Läuferinnen sollten sich daher rechtzeitig anmelden. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 22. Juli, 23.59 Uhr unter www.mannheimer-frauenlauf.de möglich.