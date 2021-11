Mit dem Erlass der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz ändern sich auch die Regeln für den Gottesdienstbesuch. Die Leitenden Pfarrer der fünf katholischen Pfarreien in Ludwigshafen informieren, dass in den Gottesdiensten ab sofort die 3G-Regel gilt (vollständig geimpft, genesen oder getestet). Bei Tests sei der Nachweis einer offiziellen Stelle erforderlich, Selbsttests reichten nicht aus. Weiterhin gelten in den Kirchen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot zwischen Menschen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Empfangsdienst sichte die notwendigen Nachweise und erfasse – wie bisher – die Kontaktdaten. Die Nachweispflicht gelte auch für alle Mitwirkenden bei Gottesdiensten.

Wer von der Nachweispflicht befreit ist

Von der Pflicht zur Vorlage eines Nachweises ausgenommen sind nach Angaben des Dekanats Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben sowie Kita-Kinder und Schüler, die in ihren Einrichtungen regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus getestet werden. Bei der Feier von Gottesdiensten im Freien entfallen laut Dekanat die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.