Daumen hoch. So sitzt die Hemshof-Friedel auf dem Ludwigsplatz. „Ich ändere das jedes Mal, wenn ich vorbeikomme. Sie soll Gitarre spielen“, sagt ein in der Innenstadt lebender Passant und dreht Friedels Hand zum Griffbrett. Das Ludwigshafener Original ist eine von vier Figuren, die der Künstler Bonifatius Stirnberg auf dem Brunnen „Pfälzer Lebensfreude“ dargestellt hat.

Seit der Einweihung 1991 spielen Kinder und Erwachsene gerne mit den vier Gestalten der Bronze-Skulptur. Mit dem Fußballer, der die meisten Betrachter an Fritz Walter erinnert. Der Jäger aus Kurpfalz reitet auf einem Steckenpferd auf der anderen Seite, gegenüber befindet sich eine Tänzerin. Anders als zu vielen anderen Skulpturen soll man zur „Pfälzer Lebensfreude“ nicht aufblicken. Nur an die von Weinreben umrankte Sonne, die in ungefähr zwei Meter Höhe lacht, kommt man nicht heran.

Viele Plätze in Deutschland gestaltet

Die Hand von Hemshof-Friedel zum Griffbrett führen, das Bein des Fußballers zum Ball, die Arme der Tänzerin in eine elegante Pose über den Kopf erheben, dem Jäger den Kopf verdrehen. „Dafür sind die Gelenke da. Das ist so gewollt“, erklärt Künstler Stirnberg aus Aachen. „Von der Hemshof-Friedel habe ich ein Foto erhalten“, berichtet er. In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigshafen gestaltete er die „Pfälzer Lebensfreude“. An den Platz selbst kann sich der 87-Jährige nicht mehr erinnern. Zahlreiche seiner Bronzeplastiken schmücken Plätze in ganz Deutschland. Als Bildhauer arbeitet er immer noch in seinem Aachener Atelier. Mit Holz hat er angefangen. Holzbildhauer und Tischler gelernt.

Singen, tanzen, Ball spielen oder in den Wald gehen – nicht nur in der Pfalz ist das ein Ausdruck von Lebensfreude. Als Verkehrsknotenpunkt entstand der Ludwigsplatz im 19. Jahrhundert zwischen dem Ludwigshafener Kopfbahnhof und dem Winterhafen. Der Platz ist hübsch und dank einiger Bars und Restaurants in der Nähe belebt. Allerdings ist nicht mehr so viel los wie vor dem Ersten Weltkrieg, als hier ein Wochenmarkt stattfand.

Ein Ludwigshafener Original

Ob die Hemshof-Friedel, bürgerlich Elfriede Kafschinsky, hier gesungen hat, ist nicht überliefert. Aber vor der Sozialbehörde war sie mit einem Schandlied zu hören. Und natürlich in den Hemshof-Kneipen. Kafschinsky (1914 bis 1979) war unehelich geboren, als Findelkind ausgesetzt und Mutter einer unehelichen Tochter. Uneheliche Kinder, für die er allerdings sorgte, hatte auch der pfälzische und bayerische Kurfürst Karl Theodor (1724 bis 1799). Von ihm handelt wohl das Lied „Jäger aus Kurpfalz“. Kaum jemand weiß, dass es derbe sexuelle Anspielungen enthält: „Er traf ein Mägdlein an/Und das war achtzehn Jahr … Wohl zwischen seine Bein/Da muss der Hirsch geschossen sein.“ Ein Lied gibt es auch für Fritz Walter (1920 bis 2002), dem die dritte Figur gewidmet ist. Die Sportfreunde Stiller ehrten ihn anlässlich der WM 2006 mit „Dem Fritz sein Wetter“. Mit ihm als Kapitän gewann die Nationalelf die Weltmeisterschaft 1954. Der 1. FC Kaiserslautern errang mit ihm die deutschen Meisterschaften 1951 und 1953. Ein wenig gesichtslos bleibt die Tänzerin. Doch insgesamt zeigt der Brunnen „Pfälzer Lebensfreude“ starke Figuren, die sich nicht haben verbiegen lassen.

„Warum alle Figuren als Puppen, die man manipulieren kann? Geht es wirklich um die Lebensfreude? Stellt die Skulptur vielleicht den Sinn des Daseins in Frage?“, rätselt eine Passantin. „Es wundert mich, dass Stirnberg als Beuys-Student solche Sachen gemacht hat, aber man muss als Künstler schließlich auch leben“, meint sie, als sie von seiner Laufbahn hört. In Düsseldorf war unter anderem Joseph Beuys Anfang der 1960er-Jahre Stirnbergs Lehrer. Anders als Beuys, der sich Ende der 50er-Jahre von der konservativen Bildhauerei verabschiedet hat, feierte Stirnberg mit figürlicher Kunst Erfolge. „Immerhin hat der Künstler den Betrachter dazu eingeladen, mit seinem Werk zu interagieren“, meint die Passantin versöhnlich. Und so spielt die Hemshof-Friedel je nach Stimmung des Betrachters Gitarre oder hält den Daumen hoch.