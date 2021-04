Fünf aufrecht stehende menschliche Figuren, deren Gesichter nicht ausgearbeitet sind, stehen vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ludwigshafen-Süd. Zu ihren Füßen stehen Teelichter und Kerzen. Das Mahnmal „Gegen Unrecht und Gewalt“ des Mannheimer Bildhauers Manfred Kieselbach erinnert seit 1991 an die Weiße Rose.

Die Gruppe, die hauptsächlich aus Münchner Studenten bestand, leistete während des Zweiten Weltkriegs Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 1943 wurden die Mitglieder des engsten Kreises der Weißen Rose hingerichtet. Vier der Skulpturen, drei Männer und eine Frau, wie man an den ausgearbeiteten Geschlechtsmerkmalen erkennt, sind auf den Platz vor der Schule ausgerichtet. Das Gesicht eines weiteren Mannes schaut zum Schulgebäude. Zum inneren Kreis der Weißen Rose gehörten Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber. Hans Scholl, Schmorell und Graf hatten 1942 bei ihrem Fronteinsatz von den Massenmorden in Polen erfahren und das Elend im Warschauer Ghetto beobachtet. Zurück in Deutschland bewegten die nationalsozialistischen Verbrechen die Studenten zusätzlich zum Widerstand. Professor Huber unterstützte sie dabei. Vielleicht soll die Figur, die zur Schule ausgerichtet ist, den Lehrer darstellen, der sich für Akzeptanz und Zivilcourage einsetzt und diese Werte an seine Schülerinnen und Schüler weitergibt.

Erinnerung an die Namensgeber

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist sich der Verantwortung, die mit seinem Namen und dem Denkmal verbunden ist, bewusst. Zu den Figuren findet man eine Interpretation auf einer Tafel im Inneren des Gebäudes: „Sie heben sich aus der Menge heraus, die hier durch die Quader dargestellt ist. Somit durchbrechen die Figuren sowohl in der Plastik als auch durch ihr Handeln eine Mauer von Hass und Gleichgültigkeit.“ Jedes Jahr Ende Februar gedenkt das Gymnasium seiner Namensgeber mit einem Veranstaltungstag. „Es ist wichtig, dass die Schüler wissen, wer die Namensgeber ihres Gymnasiums sind. Sie sollen verstehen, dass man für die Freiheit auch kämpfen muss“, sagt Pfarrer Richard Zurheide, der den Tag koordiniert. In diesem Jahr wird die Stadt den Platz vor der Schule auf Initiative der Schulgemeinschaft in Platz der Weißen Rose umbenennen.

Viele Werke auch in Mannheim

„Allen Gewalten zum Trutz sich erhalten!“ Das war das Lebensmotto der christlich orientierten Familie Scholl. Künstler Kieselbach (1935 bis 2018) schuf zahlreiche Werke, die an den Widerstand verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gegen den Nationalsozialismus erinnern. In Neckarau steht eine Gedenktafel für die zivilen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Für die Mannheimer Abendakademie porträtierte er auf einer Bronzetafel Paul Eppstein, den Leiter der damaligen Volkshochschule Mannheim, den die Nationalsozialisten im Ghetto Theresienstadt ermordeten. Auf dem Georg-Lechleiter-Platz in der Schwetzingerstadt steht ein Denkmal, das dem Ludwigshafener in Gestaltung und Material sehr ähnlich ist. Es zeigt eine Gruppe von Personen ebenfalls ohne individuelle Züge zwischen Steinquadern. Die Lechleiter-Gruppe war Teil des Widerstands der organisierten Arbeiterbewegung in der Industriestadt Mannheim.

Die Kunsthalle besitzt eine Plastik von Kieselbach, der unter anderem an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen in Ludwigshafen arbeitete, wo er eine Kunsttherapie für Behinderte entwickelte. Als Lehrer und als freischaffender Künstler setze Kieselbach sich gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze ein. Das Mahnmal „Gegen Unrecht und Gewalt“ vor dem Scholl-Gymnasium steht für Erinnerung, Aufklärung und den Wunsch nach einer guten Zukunft mit aufrechten Menschen.

Auf diese Kunst trifft man unvermittelt: Sie schmückt den Park, sie konkurriert auf der Straße um die Aufmerksamkeit der Passanten, sie irritiert oder wird übersehen. In „Für Flaneure“ erzählen wir Wissenswertes zu einigen Werken in der Umgebung.