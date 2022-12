Was das Jahr 2023 für Ludwigshafen wohl alles bereithält? Wird Jutta Steinruck OB in Ludwigshafen bleiben? Wird das Filmfestival auf der Parkinsel bleiben? Fragen über Fragen, die wir in einem nicht ganz ernst gemeinten Ausblick zu beantworten versuchen.

Wann muss die Mülltonne rausgestellt werden, was gehört in den Restabfall? All diese Fragen beantwortet die neue Abfall-App des Rhein-Pfalz-Kreises. Was sie noch alles kann und wo es sie gibt, steht hier.

Das Weihnachtsgeschäft lief aus Sicht der Frankenthaler Einzelhändler gut. Doch aufatmen können sie nach der Pandemie trotzdem nur bedingt. Warum, das lesen Sie hier.

Am Freitag wurden die letzten Spritzen in der Kommunalen Impfstelle in Speyer gesetzt. Der Corona-Schutz muss jetzt anderswo geholt werden. Am Schließtag gab es auch kritische Stimmen.