Kein gemeinsames Tafeln und Essen, kein Toben und Tanzen, kein Basteln: Die Türen der Jugendkirche in der Ludwig-Börne-Straße 2 bleiben für die Kindervesperkirche in diesem Jahr coronabedingt verschlossen. Dafür gibt es eine Alternative „to go“.

Unter dem Motto „Kindervesperkirche LU goes to Albert-Schweitzer-Schule“ möchten die Hauptverantwortlichen, die Evangelische Jugend Ludwigshafen, am Freitag, 20. November, den Grundschülern mit Geschenktüten eine Freude bereiten.„Wir wollen die Situation der von Armut betroffenen Kinder, die mit am meisten unter der Pandemie leiden, nicht verschlimmern, indem wir sie mit vielen Menschen aus anderen Klassen und Schulen zusammenbringen und damit die Wahrscheinlichkeit eines Superspreader-Events erhöhen“, betonte Stadtjugendpfarrerin Florentine Zimmermann beim einem Online-Pressegespräch am Mittwoch. „Wenn sich zeitgleich zwischen 100 und 150 Menschen in einem Gebäude befinden, sollte das jedem einleuchten, dass das nicht umsetzbar ist.“ Ein Gedanke der Kindervesperkirche sei, den Kindern eine Auszeit aus dem Alltag zu gewähren. „Aber gerade dieser Alltag ist momentan das höchste Gut. Man darf den Kindern nicht das nehmen, was sie brauchen, nämlich Struktur“, gab Zimmermann zu bedenken.

„Thema im Bewusstsein halten“

Die Kindervesperkirche werde zwar keine Armut beseitigen, aber thematisieren, erklärte Barbara Kohlstruck, Dekanin des Kirchenbezirks Ludwigshafen. „Wir möchten das Thema ins Bewusstsein bringen und dort auch halten“, verdeutlichte sie.

Rund 8000 Kinder und Jugendliche in Ludwigshafen sind von Armut betroffen, das ist jeder vierte Heranwachsende unter 18 Jahren. Dass man mit der Vesperkirche das Problem Kinderarmut nicht lösen, aber doch Öffentlichkeit schaffen könne, darüber waren sich die Verantwortlichen einig. Die Kindervesperkirche wegen Corona einzustampfen, war für die Veranstalter keine Option.

Lunchpaket, Luftballons, Kreide

Shannan Galbraith, Vorsitzende der Evangelischen Jugend, sagte, dass man die Kinder nicht im Stich lassen wolle. Daher habe man überlegt, was man stattdessen machen könne. So entstand die Idee der Geschenktüten. 245 von ihnen werden in den kommenden Wochen gepackt und im Schulhof unter den vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln an die Schüler der Albert-Schweitzer-Grundschule verteilt. Neben einem Lunchpaket mit Apfelsaftschorle, vegetarischem Sandwich, Muffin und Obst werden auch diverse Bastel- und Spielsachen wie Luftballons, Straßenkreide und Frisbees an die Kinder verteilt. Im Anschluss an die Ausgabe seien zudem kleine Bewegungsspiele für die einzelnen Klassen geplant, erläuterte Galbraith.

Dass bei dem diesjährigen Format etwas verloren gehe, sei klar, unterstrich Zimmermann. Das Gemeinschaftserlebnis, den Nachmittag zusammen mit Klassenkameraden zu verbringen, Probleme mal für ein paar Stunden hinter sich zu lassen, das könne die Kindervesperkirche in der gewohnten Form heuer nicht bieten. „Wir wollen den Kindern aber zeigen, dass wir an sie denken“, sagte Zimmermann.

„Gasthaus des Lebens“

Gerade die Kinder aus armen Verhältnissen seien besonders schlimm von der Pandemie betroffen, erklärte Iris Hook vom Gemeindepädagogischen Dienst, die gemeinsam mit Kollege Uwe Lieser seit 2012 in die Organisation der Vesperkirche eingebunden war. Beide werden sich in den kommenden beiden Monaten in den Ruhestand verabschieden. „Ich werde die Kindervesperkirche vermissen, die Freude und das Lachen der Kinder“, sagte Hook mit Wehmut in der Stimme. Das „Gasthaus des Lebens“ bleibe in diesem Jahr geschlossen, meinte Lieser. Dekanin Kohlstruck erinnerte an Udo Scholz, der sich bis zu seinem Tod im Juli 2020 mit dem Verein „Adler helfen Menschen“ für die Kindervesperkirche eingesetzt habe und ein gerngesehener Gast in der Ludwig-Börne-Straße gewesen sei.

Spenden willkommen

Mit der Kindervesperkirche wurde ein Format geschaffen, „bei dem es egal ist, aus welchem Elternhaus jemand kommt, ob jemand bedürftig ist oder nicht“, erklärte Zimmermann. Neben der Albert-Schweitzer-Schule durften bereits auch Schüler der Brüder-Grimm- und der Schillerschule Mundenheim an der großen Tafel der Vesperkirche Platz nehmen. Von montags bis donnerstags trafen sich in der Woche um den Buß- und Bettag die Schüler einer Grundschule aus dem Quartier, in dem sich die Jugendkirche befindet. Freitags stand traditionell der Familientag auf dem Programm. Im Vorjahr hatte die Berufsbildende Schule Anna Freud das Nachmittagsprogramm mit Workshops gestaltet. Die Kindervesperkirche freut sich über Spenden.

Spendenkonto

Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE 43 5455 0010 5001 1206 73, BIC: LUHS DE 6AXXX, Stichwort: Kindervesperkirche LU.