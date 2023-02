Den schrecklichen Bildern von den Erdbeben aus Syrien und aus der Türkei nicht gleichgültig gegenüberstehen und den vielen Menschen in Not irgendwie helfen: Das war die Absicht hinter einer Spendenaktion, die das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd initiiert hat. An zwei Tagen wurden in der Schule Kuchenstücke verkauft und Geldspenden gesammelt. „Dabei kam der Betrag von 4022 Euro zusammen“, berichtet Richard Zurheide, Pfarrer im Schuldienst. Diese Summe werde nun der Hilfsorganisation „Diakonie Katastrophenhilfe“ und deren Direktpartner in den betroffenen Ländern zur Verfügung gestellt. „Damit können zum Beispiel 200 Erwachsene und 200 Kinder mit Winterjacken versorgt werden“, freut sich Zurheide.