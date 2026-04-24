Moore sind wirksame CO2-Senken – deswegen soll im Maudacher Bruch eines entstehen. Die Umsetzung dauert lange – und muss zum Großteil nicht von der Stadt bezahlt werden.

Die Bundesregierung gibt 4,5 Milliarden Euro für das „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ (ANK) aus – nicht nur für Ludwigshafen, doch auch die Stadt am Rhein wird etwas davon abbekommen. Unter anderem werden Baumpflanzungen finanziert, aber auch ein ganz besonderes Projekt, nämlich die Schaffung eines Moors im Maudacher Bruch. Das hat der Projektleiter Thimo Klotzbücher, der von der Stadt eigens dafür angestellt wurde, am Mittwoch im Umweltausschuss vorgestellt.

Bruch soll „wiedervernässt“ werden

Warum ein Moor zum Klimaschutz beiträgt? Im Prinzip verhält es sich mit den Nassgebieten ähnlich wie mit einem Wald. Im Wald binden Pflanzen das CO 2 aus der Luft in Holz und Blättern, ein Moor bindet den festen Kohlenstoff aus abgestorbenen Pflanzen als Torf. Damit kann das Treibhausgas langfristig gespeichert werden. In der Vergangenheit wurden Moore in Deutschland oft trockengelegt und der Torf entweder verheizt oder sonstig verwendet – für die Klimabilanz katastrophal. Auch das Maudacher Bruch war einst ein sogenanntes naturnahes Niedermoor, erklärt Klotzbücher. Durch Siedlungsbau, Rheinvertiefung und Grundwasserentnahme wurde ihm aber stark zugesetzt.

Mit dem Aktionsprogramm der Bundesregierung sollen eben solche, für das Klima nützliche Gebiete wiederhergestellt werden können. Wirklich zurück zum natürlichen, naturnahen Niedermoor könne man in Maudach zwar nicht, aber man könne zumindest in die richtige Richtung lenken – und zumindest weiteren Wasserverlust verhindern. Die sogenannte „Wiedervernässung“ hätte noch mehr Vorteile als die CO 2 -Bindung: Sie würde dem Konzept nach nämlich auch unter anderem weitere Bodenabsackung im Gebiet verhindern, die Gegend abkühlen, für Wasserrückhalt sorgen sowie spezialisierten Arten einen sicheren Ort bieten.

Zu 99 Prozent gefördert

Wie soll all das erreicht werden? Noch bevor alles beginne, müsse man erst den Ist-Zustand erfassen, so Klotzbücher. Das reiche von Untersuchungen zu Wasserflüssen und Grundwasserspiegeln bis hin zu technischen Konzepten, Bodengutachten und Artenerfassung. Im Prinzip sei geplant, den westlichen Teil des Maudacher Bruchs mit Wasser aus ehemaligen Trinkwasserbrunnen zu vernässen und die Nässe durch Wehre zu halten. Bereits im dritten Quartal dieses Jahres – also frühestens ab Juli 2026 – soll schon ein Großteil der genaueren Planungsarbeit beginnen. Baumaßnahmen sollen 2028 starten, spätestens 2030 soll alles erstmal fertig sein.

Nutzen soll ein mooriges Bruch bis weit über diesen Zeitraum hinaus. In der Präsentation vom Mittwoch ist sogar die Jahresmarke 2050 erwähnt. Finanziell schlägt das Projekt bei der Stadtverwaltung wegen der Förderungen kaum zu Buche. Denn das Projektvolumen von knapp 2,2 Millionen Euro wird zu 99 Prozent von den Förderungen gedeckt. Dabei steuert das Bundesministerium für Umwelt etwa zwei Millionen bei und die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz etwa 200.000 Euro. Den Restbetrag von knapp 20.000 Euro muss Ludwigshafen dann noch selbst zahlen – aus reinen Formalgründen, sagt Ludwigshafens Chef des Bereichs Umwelt, Rainer Ritthaler.