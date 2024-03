Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neuer Dokumentarfilm zeichnet die beachtliche Geschichte der Organisation Rote Hilfe zur Unterstützung politisch linksgerichteter Aktivisten nach. Hergestellt von der Mannheimer Produktionsfirma VP68, findet die Uraufführung im lokalen Kommunalen Kino, dem Cinema Quadrat, statt.

Am 1. Oktober 2024 jährt sich die Gründung der Roten Hilfe Deutschlands (RHD) zum genau 100. Mal. Der 1975 in Göttingen ins Leben gerufene Verein Rote Hilfe sieht sich in der Nachfolge der