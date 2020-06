Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Mannheim- Neuhermsheim sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Laut Feuerwehr stand gegen 15 Uhr eine Gartenlaube vollständig in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung und mehrerer gemeldeter Verletzter fuhren Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem starken Aufgebot an. Die fünf Verletzten wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Zur Unterstützung der Löscharbeiten mussten die Rettungskräfte zum Teil von der Autobahn 656 aus arbeiten und sich einen Weg mittels Kettensäge freischneiden. Der Brand war gegen 15.30 Uhr unter Kontrolle und um 15.55 Uhr gelöscht.