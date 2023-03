Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich fünf Unfälle mit teils erheblichem Sachschaden und zwei Schwerverletzten haben die Polizei am Freitag und Samstag auf Trab gehalten: zwei in Friesenheim, zwei in der Innenstadt und ein Vorfall in Oppau.

Ein betrunkener Motorradfahrer (1,64 Promille) hat laut Polizei am Samstag gegen 20.30 Uhr in Friesenheim bei einem Unfall einen Autofahrer verletzt. Der Biker (34) aus Mannheim befuhr den Bastenhorstweg