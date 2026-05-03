Mit „Maldonne“ wurde die französische Tänzerin und Choreografin Leila Ka zum internationalen Star. Das Stück begeisterte im Pfalzbau mit seiner schier unglaublichen Energie.

Nach einem kurzen ohrenbetäubenden Getöse fängt es geräuschlos und extrem reduziert an. Fünf Frauen stehen in einer Reihe nebeneinander. Sie tragen Blümchenkleider im Urgroßmutter-Look – drei knöchellang, zwei etwas kürzer. Farben und Muster sind unterschiedlich, doch im gleichen Stil. In gefühlt endloser Wiederholung machen die Frauen immer gleiche Gesten: Der linke Arm ist abgewinkelt und mit nach oben geöffneter Handfläche vor den Leib gepresst. Der rechte Arm fährt nach oben, die Hand berührt Kinn oder Stirn. Der Kopf ist nach unten geneigt oder mit weit geöffneten Augen nach oben gerichtet. Dann setzt überlaut Musik ein. Eine Frau fällt zu Boden, erhebt sich wieder. Eine zweite folgt. In wildem Durcheinander krachen die Körper zu Boden. Die lautlose Trauer schlägt in laute Niedergeschlagenheit um. Leid ertragen ist Frauensache.

Blümchenkleider und Kittelschürzen

Leila Ka choreografiert in Szenen oder Tableaus und setzt dafür sehr unterschiedliche Musiken ein. Das zweite Bild wird von aggressiven Drums angetrieben. Die Frauen sind in bunt gemusterte Kittelschürzen gehüllt. In der Reihe schieben sie sich knieend und mit den Händen ausfahrend nach vorn. Sie schrubben den Boden, wie einst die Urgroßmutter. Die Kittelschürze ist vorne geknöpft und bis in Hüfthöhe geöffnet, um die Beine breit zu machen. Mit den Stoffenden wird in zunehmender Wut auf den Boden geschlagen. Alle machen das Gleiche, doch es sieht bei jeder anders aus. So schlug die Urgroßmutter die Wäsche am gefürchteten großen Waschtag.

In ästhetisch geformter wiedererkennbarer Bewegungsoptik erzählt das Stück vom Alltag einer Frau, der eine endlose Plackerei war. Der Titel „Maldonne“ ist ein Begriff aus dem Kartenspiel und bedeutet soviel wie „schlechte Karten“. Das nehmen wir Frauen nicht mehr hin! „J'en suis malade!“ ( das macht mich krank ) aus dem eingespielten Song wird zum Protestchor, in dem jede auch ihr eigener Showstar ist. Sie „schmettern“ und „röhren“ mit geölter Routine und Leidenschaft.

Frage nach dem Wahren und Wesentlichen

Danach hüpfen sie in bunten Überwürfen, unter denen sich elegante schwarze Roben verbergen, herein, strahlen ins Publikum und nehmen dessen Applaus mit Knicksen und Handküsschen entgegen. Sie tanzen lieb und zahm zu sentimentaler Musik und schwungvoll elegant zu einem Walzer. Neben dem Schrei nach Gerechtigkeit bei Verteilung der Karten, steht die selbstkritische Frage nach dem Wahren und Wesentlichen.

Diese kann noch deutlicher komische bis satirische Züge annehmen, als in der Protestsong-Show. Die nachbarschaftliche Verbundenheit und die Aufregung um Schwangerschaft und Geburt, als es noch keine Waschmaschinen, kein Fernsehen und keine Smartphones gab, hat die Choreografin verblüffend stimmig mit klassischer Musik unterlegt. Die Frauen rennen hektisch hin und her. Mienenspiel und Gestik machen deutlich, dass sie einander aufgeregt anschreien. Da ist es logisch, dass die Schwangerschaft in einen Regen bunter Schnipsel platzt.

Die Kleider sind nicht bloße Bühnenkostüme, sondern Kunstobjekte, die Aufgaben Status und Haltung der Frau in der Gesellschaft sichtbar machen. Zum Schluss stehen alle dick verhüllt in einer Reihe. Sie ziehen einen um den anderen Fummel aus, bis sie im weißen Unterkleid oder Hemd dastehen mit einem Berg von Stoffhüllen über dem Arm.

Leila Ka stammt aus einer Künstlerfamilie. Den Tanz entdeckte sie über den Hip-Hop und bildete sich als Einzelkämpferin weiter. Von ihrem ersten Solo 2018 an erlangte sie Aufmerksamkeit und gewann Preise. „Maldonne“ (2023) ist ihr erstes abendfüllendes Stück.