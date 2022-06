Unbekannte haben laut Polizei am Montag zwischen 2 und 8 Uhr fünf Stolpersteine im Bereich eines Gehwegs in der Geibelstraße (Hemshof) gestohlen. Die Stolpersteine hatten einen Gesamtwert von 660 Euro. Stolpersteine erinnern an Menschen – Männer, Frauen und Kinder –, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.