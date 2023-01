Fünf Schafe sind in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem umzäunten Gelände in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) gestohlen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Transporter an die Rückseite des Geheges gefahren sind, um die Tiere dann abzutransportieren. Zudem ergaben sich durch Blutspuren Hinweise, dass die Hausschafe wohl verletzt wurden.