Nachdem am Dienstag drei neue bestätigte Corona-Fälle für Mannheim gemeldet wurden, waren es am Mittwoch sogar fünf. Damit liegt die Zahl der bestätigten Infektionen laut Stadt derzeit bei 513. Genesen sind in Mannheim bislang 483 Personen. Bei ihnen wurde die häusliche Quarantäne aufgehoben.