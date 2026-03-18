Vor dem Mannheimer Landgericht wird vier Männern vorgeworfen, einen Mann mit Baseballschlägern verprügelt und schwer verletzt zu haben. Die Anklage: versuchter Totschlag.

Fünf Angeklagte, vertreten von fünf Rechtsanwälten, jede Menge Justizbeamte und eine große Anzahl Besucher auf den Zuschauerplätzen – zum Prozessbeginn in Saal 1 des Mannheimer Landgerichts ging es am Dienstag etwas turbulenter zu als sonst. Ungewöhnlich ist wohl auch der verhandelte Fall, der sich als eine Art „Familienzwist“ darstellt. Hintergrund soll eine Auseinandersetzung der Schwester des 33-jährigen Angeklagten Matthias L. mit dem Geschädigten, mit dem sie offenbar noch verheiratet ist, über den gemeinsamen einjährigen Sohn gewesen sein.

Die Mutter der Geschwister und Schwiegermutter des Geschädigten, Michaela K., soll laut Anklage die beschuldigten Männer zu dem Angriff auf ihren Schwiegersohn aufgefordert haben. Der Staatsanwalt führte aus, der Geschädigte habe einige Zeit zuvor eine Szene vor der Wohnung seiner Frau gemacht, geschrien und gegen die Tür getreten, als er gehört habe, er solle seinen Sohn nur noch selten sehen. Nach dem Vorfall habe Michaela K. ihren Sohn sowie Verwandte und Freunde alarmiert, um den Schwiegersohn zu maßregeln. Der 33-jährige Matthias L., der 23-jährige Felix S., der 54-jährige Michael F. und der 45-jährige Manuel K. hätten sich daraufhin vor der Wohnung des Geschädigten getroffen und seien mit einem Schlüssel in die Wohnung gelangt. Mit dabei hatten sie Baseballschläger.

Irgendwann gelingt dem Geschädigten die Flucht

Felix S. habe dem Geschädigten mit dem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen. Anschließend hätten auch die übrigen mit den Schlägern zugeschlagen. „Der Geschädigte bekam eine Vielzahl von Schlägen auf Kopf, Rücken, Arme und Hände, auch nachdem er bereits zu Boden gegangen war. Dabei nahmen die Angeklagten schwere Verletzungen in Kauf, die tödlich hätten sein können“, begründete der Staatsanwalt den Vorwurf des versuchten Totschlags. Dem Geschädigten sei es irgendwann gelungen, aus der Wohnung auf die Straße zu flüchten. Nachbarn hätten dann die Polizei alarmiert. Der Geschädigte habe bei dem Angriff ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Kopfplatzwunde, Frakturen der Lendenwirbel und Hämatome erlitten und sei zwei Tage stationär im Krankenhaus gewesen.

Zu diesen Vorwürfen machten die Angeklagten, vertreten durch ihre Anwälte, zu Prozessbeginn unterschiedliche Angaben: Brigitte Bertsch erklärte für die 55-jährige Michaela K., diese habe „niemanden instruiert und zum Geschädigten geschickt“. Dies lasse sich anhand der Anrufliste ihres Handys beweisen. Thomas Dominkovic sagte als Rechtsbeistand des 45-jährigen Manuel K., dieser habe im Treppenhaus gewartet. Als er Schreie in der Wohnung gehört habe, sei er hinein und habe sich auf den am Boden liegenden Geschädigten geworfen, um ihn zu schützen. Er habe dabei selbst Schläge abbekommen und eine gebrochene Rippe davongetragen. Der 45-Jährige habe sich nach dem Vorfall freiwillig bei der Polizei gemeldet, sei jedoch trotz seiner Verletzungen ins Gefängnis gesteckt worden.

Alle sollen auf das Opfer eingeschlagen haben

Ulrich Neumann berichtete für den 54-jährigen Michael F., dieser habe keinen Baseballschläger gehabt. Er habe weder geschlagen noch eingegriffen. Ekkart Hinney erklärte als Verteidiger des 33-jährigen Matthias L., die Gruppe habe sich vor dem Haus des Geschädigten getroffen, um bei ihm die Scheidungspapiere abzuholen. Sein Mandant habe dem Geschädigten in der Wohnung mehrere Schläge auf den Körper versetzt. Dann hätten alle vier auf ihn eingeschlagen. Als man von ihm abgelassen habe, sei er geflüchtet. „Wir hatten zu keiner Zeit die Absicht, ihn schwer zu verletzen oder gar zu töten“, trug der Anwalt in einer Erklärung vor.

Susanne Bauknecht sagte für den 23-jährigen Felix S., man habe nur die Scheidungsunterlagen holen wollen, es habe keinen Auftrag oder Plan gegeben, den Geschädigten zu schlagen. Die Baseballschläger seien zum eigenen Schutz mitgenommen worden. Er habe ihn damit einmal am Kopf getroffen, dann seien die anderen dazugekommen.

Der Prozess wird fortgesetzt, terminiert sind noch sieben Verhandlungstage.